71歲翁隨隊走八通關 疑體力不支失溫喪命

一名71歲許姓老翁隨隊攀登八通關，因腳程慢脫隊，隨後身體感到不適，搜救人員18日終於發現許翁時，許翁意識不清、脈搏微弱，雖緊急進行心肺復甦術並送醫搶救，仍無力回天宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年10月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）71歲許姓老翁隨隊攀登八通關越嶺線，因腳程慢脫隊，接著身體不適，救難人員找到許翁已意識不清、脈搏微弱，雖然請直升機馳援，但不久後失去生命徵象，送醫仍不治。

住在新北市新店區的許姓老翁隨領隊共9人，14日從南投縣信義鄉東埔入山，前往八通關，預計19日再由東埔下山，但這支登山隊年齡層分布較廣，隊員體力有落差，許翁與蔡姓男子16日因腳程較慢而脫隊。

後來許翁出現身體不適症狀，蔡男為找領隊協助，便與許翁在八通關山西峰下南陵線分開，而領隊也發現兩人脫隊便回頭找人，但領隊只有找到蔡男，兩人接著再去尋找許翁未有所獲，17日下午透過家屬向新北市政府消防局報案。

南投縣政府消防局接獲轉報，由第三大隊申請直升機，今天清晨載8名搜救人員降落八通關草原開始搜尋，中午12時40分找到失蹤許翁，但呈現意識不清、脈搏微弱，救難人員申請直升機執行緊急醫療後送。

消防局表示，直升機下午1時22分起飛，但許翁1時30分呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，搜救人員當場立即實施心肺復甦術，下午2時1分由直升機吊掛成功，下午2時20分降落位於竹山鎮的消防署訓練中心，由救護車送醫急救，但最後仍不治。

救難人員研判，失蹤的許翁已71歲，落隊後在無帳篷情況下，獨自面臨山區低溫過夜，獲救時雖仍有一絲氣息，但生命徵象不久即轉差，年紀大、體力不支、失溫可能是許翁遭遇不幸原因。（編輯：方沛清）1071018