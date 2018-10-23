聲請停執追徵11億 國民黨:先付勞工退休金

（中央社記者劉世怡台北23日電）黨產會對國民黨出售舊中央黨部大樓，追徵新台幣11億餘元，國民黨不服向法院聲請停止執行，今天開庭，國民黨主張另有約26億元的勞工資遣費及退休金要付，勞工債權優先。

行政院不當黨產處理委員會7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定國民黨占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵新台幣11億3973萬6元。

國民黨不服向法院聲請停止執行，並提起行政訴訟救濟;台北高等行政法院今天就聲請停止執行部分開庭。

國民黨委任律師張少騰庭上表示，目前國民黨不動產帳面上約30億元，黨產會在去年追徵8.6億元（轉帳撥用458筆土地案），這筆國家債權已由行政執行署強制執行中，今天案子是針對舊黨部，黨產會再追加11億3973萬6元，這二筆債權共計20億餘元，後續可能還有一筆大孝大樓的追徵案，如果行政執行署都執行，實際上國民黨另有約26億元的勞工資遣費及退休金須付，那等於逼國民黨的勞工沒有辦法順利取得退休金跟資遣費，希望法官可以考慮這個情形而停止執行。

黨產會委任律師黃旭田則說，勞工債權與國家債權相比，以公益考量，應以國家債權為優先，以落實黨產條例，且本案並無難以回復的損害及急迫性，請求法官駁回聲請。

法官庭末表示，兩造有補充再以書狀遞交，全案侯辦。（編輯：張銘坤）1071023