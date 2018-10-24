單親媽擬攜雙胞胎燒炭輕生 機靈警及時勸阻

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市一名年約38歲的陳姓單親媽媽日前一時想不開，竟帶一對4歲龍鳳胎入住飯店要燒炭輕生，警方獲報趕往處理，經向無知幼童詢問房內有無烤肉用具，經證實後及時勸阻成功。

台北市警察局南港分局今天發布新聞資訊指出，轄下同德派出所於14日中午12時許接獲一間飯店通報，指有入住房客疑似要輕生。

警員吳大維、陳泓全、吳承勵立即趕往現場處理，經查為一名單親陳姓婦人和前夫吵架，一氣之下擬帶雙胞胎子女在房內燒炭自殺，隨即請飯店人員協助打開陳婦房門進行勸阻。

陳婦起初不承認要燒炭自殺，也不讓警方入房查看，還向警方謊稱是攜帶水和餅乾等物品；警方隨後便從雙胞胎方面突破心防，經詢問「房內有無烤肉的東西（木炭和烤肉架）」，小朋友立即大聲說「有」和點頭。

在場警員及時勸阻陳婦輕生，並請她交出煤炭等相關物品，但仍擔心她輕生念頭未減，便將母子3人帶回派出所安置，並通知台北市社會局派員協助處理和開導，才讓這起事件落幕。

珍惜生命，自殺不能解決問題。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：李錫璋）1071024