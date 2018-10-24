報廢消防車疑煞車失靈 連撞10車幸無人傷

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）一輛報廢消防車被民間環保公司買下，作為無牌高空作業車，今天行經南投市成功三路疑煞車失靈撞約10車，所幸無人員傷亡。

30歲楊姓男子今天駕駛一輛無牌照的高空作業車行經南投市成功三路下坡路段，疑煞車失靈連撞路邊約10輛汽車，最後壓著兩輛自小客車才停住，事故現場一片混亂，所幸無人員受傷；由於肇事車輛為紅色車身，一度讓民眾誤以為是南投縣消防局消防車闖禍。

南投縣警察局南投分局調查，肇事車輛原本登記是經濟部加工出口區管理處高雄分處報廢的消防車，民國107年3月21日以報廢財產標售，由一家民間環保工程公司標得；車輛無牌上路，依道路交通管理處罰條例第12條規定「報廢登記之汽車仍行駛」，開罰新台幣3600元到1萬800元罰鍰，並禁止行駛。

南投縣消防局表示，肇事車輛為民間環保工程公司購買，且非南投縣消防局報廢的消防雲梯車、無牌照；另外，南投縣消防局報廢車輛採公開標售，且採報廢登記方式辦理，車輛報廢後，立即將行照與車牌繳回監理站，經報廢登記方式拍賣的車輛，就不能重新再向監理站領牌，以免發生報廢車輛上路情形。

南投縣消防局解釋，經濟部加工出口區管理處高雄分處原則上有編制消防隊，但屬自設消防隊，非屬消防署或縣市所屬，屬機關獨立招聘或員工任務編組，例如各機場消防隊、六輕消防隊、科學園區消防隊，都有類似自設消防隊編制。（編輯：李亨山）1071024