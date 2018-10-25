前南投縣長李朝卿發監執行 稱司法淪工具

（中央社記者吳哲豪南投25日電）前南投縣長李朝卿涉貪污遭判刑定讞，今天發監執行，李朝卿上午在近百名支持者簇擁下，向南投地檢署報到，李朝卿指出，還沒收到判決書就被通知要入監，司法已淪為政治工具。

前南投縣長李朝卿被控藉災修復建等工程，向包商收取回扣、賄賂。二審認定他涉犯111罪，最高法院駁回其中8件回扣案的上訴而告定讞，李必須入監，其餘103案發回更審，8罪各判刑12年至14年不等，總計為98年，實際應執行刑將由檢方向法院聲請裁定，最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

檢方通知李朝卿和同案被告李朝卿的妻舅簡瑞祺，應在今天上午10時前往南投地方檢察署報到發監執行。不過，上午9時左右，地檢署門口就有近百名民眾聚集，說要幫老縣長送行。地檢署不敢大意，10多名法警在大門進行管制，除要接洽公務的人員外，其餘人都不能進入地檢署。

簡瑞祺約在上午9時40分左右進入地檢署，在前往偵查庭的路上還不時大喊司法不公，自己遭到司法迫害；而原應在上午10時報到的李朝卿，直到10時20分左右才搭車抵達地檢署大門。

近百名支持者看到李朝卿時高呼「縣長加油」，前南投縣副縣長陳志清等多名李朝卿擔任縣長時的局處首長，也都到場聲援。

李朝卿一下車先和支持者握手擁抱，有支持者忍不住落淚，李朝卿則緊緊抱住對方。在進入地檢署大門前，他接受媒體訪問時指出，看到有這麼多的好朋友來送溫暖，心情很澎湃。

李朝卿說，今天來報到不代表他接受司法的判決，因為到今天為止，他都還沒有收到判決書，在這麼短的時間內就要他入監執行，心有不甘，司法已淪為政治的工具。

李朝卿隨即在多名法警的陪同下步入地檢署，由檢察官召開偵查庭，確認身分無誤後發監執行，送往台中監獄南投分監。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈指出，李朝卿和簡瑞祺今天將先暫時送到南投分監，之後再提交台中監獄，李朝卿刑期暫時先執行有期徒刑14年，簡瑞祺刑期為11年10月。（編輯：陳政偉）1071025