李朝卿涉貪判刑累計逾400年 最高法院駁回上訴定讞

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（中央社記者林長順台北12日電）國民黨籍前南投縣長李朝卿藉工程收取回扣，其中17罪定讞，另犯94罪中有4罪獲更二審判無罪，90罪經合併為81罪各判處5年6月至6年6月不等徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

此外，同案被告、妻舅簡瑞祺被判處6年6月徒刑定讞，由於全案判決部分已確定，由對應地檢署依照數罪併罰原則，向法院合併聲請定應執行刑。

李朝卿被控在南投縣長任內辦理莫拉克風災復建工程等120多項工程，與妻舅簡瑞祺等人向包商收取回扣。民國101年11月間，檢調人員於李朝卿辦公室查獲裝有現金茶葉罐，翌年依違反貪污治罪條例起訴李朝卿。

南投地方法院一審認定，李朝欽犯罪所得總計新台幣1948萬3726元，犯貪污罪共計111罪，依經辦公共工程收取回扣罪判處有期徒刑30年，褫奪公權10年。

台中高分院審理二審則認為，一審未適用修正後的刑事訴訟法規定，將李朝卿犯罪所得宣告沒收，因此改判處22年徒刑，褫奪公權10年。最高法院就其中8罪駁回上訴定讞，其餘103罪撤銷判決，發回台中高分院更審。李朝卿於107年間入監服刑。

台中高分院更一審判刑李朝卿21年，褫奪公權9年。李朝卿再次上訴，最高法院就其中9罪駁回上訴定讞，其餘94罪再度發回更審。李朝卿就17罪定讞部分，經法院裁定合併執行有期徒刑16年6月。

更二審認為，案件纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑；就發回的94罪中有4罪因證據不足而判無罪，其餘90罪合併為81罪，各判處5年6月至6年6月不等徒刑。

李朝卿第三度提起上訴，最高法院認為，更二審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130812