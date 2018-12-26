苗栗釋迦山健行 老翁登階倒地送醫不治

來自桃園市的健行隊伍26日到苗栗縣公館鄉北河村釋迦山健行，67歲劉姓老翁突然倒地不醒人事，消防局獲報動員多名義消協助，將劉男接力抬下山送醫，經搶救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年12月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）67歲劉姓老翁今天到苗栗縣公館釋迦山健行，走了近800階溼滑階梯步道，突然倒地不醒人事，同伴見狀緊急幫忙CPR，消防隊抵達時已無生命跡象，送醫宣告不治。

劉姓老翁與來自桃園市的健行隊伍一行43人，今天前往苗栗縣公館鄉北和村釋迦山健行，挑戰當地1620階的石階步道，在接近800階處突然昏倒，隨即失去意識，同行隊友見狀立即幫忙急救並報案求援，消防局獲報動員多名義消協助，將劉男接力抬下山送醫，經搶救仍宣告不治。

同行隊友徐世棟表示，劉男上午還有說有笑，疑似爬山疲憊加上階梯溼滑，一時暈眩倒地，「整個人突然趴倒在階梯上，不醒人事」。

徐世棟指出，他本來走在前面，聽見下面的人喊「快來救人」，因為本身學過急救CPR，立刻趕下去幫劉男施作CPR，直到消防隊到場接手。

苗栗縣消防局指出，救護人員到場時，患者已無呼吸心跳，經CPR、電擊以長背板固定，緊急送往大千醫院急救仍回天乏術。

警方說，該團體原本計劃到新北市平溪登山，因下雨改變行程到苗栗健行，但近日天氣陰雨，山路溼滑，劉姓男子倒地是意外或身體不適導致猝死，有待檢警進一步相驗釐清。（編輯：梁君棣）1071226