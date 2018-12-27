彰化獨居男陳屍住處 遺體疑再遭狗啃

一名洪姓男子26日被發現陳屍彰化縣芳苑鄉獨居處門口，且頭部、胸部、腹部疑有遭狗啃咬跡象，警方初步排除外力介入造成死亡，確切死因仍待檢察官會同法醫相驗釐清。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 107年12月27日

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）一名洪姓男子昨天被發現陳屍彰化縣芳苑鄉獨居處門口，且屍體疑再遭飼養的狗啃咬，警方勘查現場後，初步排除外力介入造成死亡，但確切死因仍有待檢察官會同法醫相驗釐清。

一名獨居在芳苑鄉的47歲洪姓男子，昨晚被友人發現陳屍三合院住家門口，頭部、胸部、腹部疑有遭狗啃咬跡象，導致臟器露出，洪男友人見狀趕緊報案，彰化縣政府警察局芳苑分局初步調查，現場無打鬥情形，後續報請檢察官相驗調查釐清死因。

芳苑分局今天表示，員警到場查看，洪男不明原因倒臥自家門前廣場，已無生命跡象，初步檢視屍體外觀無明顯外傷，且現場及住家無打鬥情形，初步排除有外力介入造成死亡的可能性。

警方表示，洪男屍體部分腐爛，初判死亡時間超過3天，且屍體疑遭所飼養的2隻狗啃咬，部分軀體遭破壞，但犬隻嘴部看不出有血跡或吃肉跡象，正確死亡原因待檢察官會同法醫今天下午3時相驗釐清。

芳苑分局指出，洪男親屬已過世多年，離婚後女兒與前妻生活，一個人獨居在這戶三合院，靠打零工維生；由於友人多日未見洪男，昨天到住處查看，發現死者倒臥門口便立即報案，警方將聯繫洪男在北部工作的女兒返家處理後事。（編輯：陳俊碩）1071227