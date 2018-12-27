男子上吊成無名屍 警比對鼻型助歸根

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）一名男子日前上吊自殺，經採集指紋比對仍毫無所獲成了無名屍，基隆市警方今天表示，所幸死者鼻型完整，經比對200多筆資料後終於確認身分，讓死者得以落葉歸根。

基隆市第一警分局三組組長許耀彬表示，民眾23日行經新北市五股疏洪道時，發現有人在路樹上吊自殺，一開始還以為是假人，上前一看驚見是名男子，趕緊向警方報案，員警到場後，死者眼睛突出且五官已嚴重變形，難以辨識身分。

另外，由於死者身上沒有攜帶證件也無手機，員警只在口袋找到一張紙條，寫著「把我當無名屍燒一燒，倒掉就好，不用追查身分」，經警方採集指紋比對並擴大調閱監視器仍無所獲，只能以無名屍身分公告協尋。

許耀彬說，由於男子上吊自殺臉部已嚴重變形，所幸鼻型還算完整，另從體型、外觀輪廓及自殺區域等特徵，經交叉比對200多筆資料後，發現與住在新北市三峽區的失蹤人口40歲陳姓男子特徵相符，立刻聯繫家屬前往確認身分，家屬從死者的外觀容貌、鞋子及筆跡確定無名屍為失蹤的陳姓男子。

警方表示，陳男未婚，平時靠打零工維生，平日獨居在三峽老家，21日弟弟依慣例每月初一、15日回老家燒香拜拜時，發現陳男不見蹤影且留下輕生字條，趕緊報案協尋，但遍尋多日仍毫無音訊，直到接獲警方通知才得知陳男早已自縊身亡。

警方並報請新北地檢署相驗，檢察官昨天開具死亡證明書，讓家屬得以辦理安葬事宜，家屬並感謝警方協助，讓死者得以落葉歸根找到回家的路。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：李錫璋）1071227