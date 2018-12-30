桃機桃勤員工踩空墜落 脊椎骨折送醫

桃園國際機場桃園航勤公司一名員工30日凌晨在客機坪完成作業，下樓時不慎踩空墜落，送醫檢查確定脊椎骨折及頭部瘀血。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 107年12月30日

（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）桃園國際機場桃園航勤公司一名員工，今天凌晨在客機坪完成作業，下樓時不慎踩空墜落，送醫檢查確定造成脊椎骨折，桃勤公司依規定通報桃園市政府，預計在連假後展開調查。

桃勤公司貨支組呂姓員工，今天凌晨零時8分時，在客機坪的後腹艙平台車上，協助執行作業完畢，沿著樓梯準備下樓時不慎踩空，因為反應不及沒有捉住支撐物，從約1米6高的樓梯上墜落地面，背部著地。

桃勤公司表示，現場員工立即依照作業程序，緊急通報救護車將呂男送往長庚醫院急救，並在清晨7時45分住進病房，所幸呂男戴著安全帽，又是背部著地，因此手部及腳部都未受傷，經醫生詳細檢查，有脊椎骨折及頭部瘀血的情況。

桃勤公司人員指出，根據醫生診斷，這名員工至少要休養一個月，同時需穿著鐵製背架讓脊椎恢復正常，桃勤公司也已經依規定向桃園市政府勞動局完成通報，也會在元旦連假後配合勞檢人員完成調查作業。（編輯：陳俊碩）1071230