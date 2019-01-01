當鋪與住家遭開50槍 疑糾紛警告意味濃

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化縣秀水鄉一家當鋪與一旁當鋪業者住家今天被人開50槍，所幸無人受傷，由於警告意味濃，警方循被害人背景及調閱監視器畫面，初步掌握特定人、車對象，懷疑金錢糾紛引起。

跨年夜，施放煙火聲此起彼落，但秀水鄉一家當鋪卻遭人連開40多槍，與當鋪相隔約15公尺的業者住家也遭開數槍，針對性非常濃厚，警方初步清查共有50發彈孔，現場無掉落彈殼；聽見槍擊聲的鄰居起初還以為是施放煙火的「碰、碰」聲，沒想到竟是槍擊案。

彰化縣警察局鹿港分局偵查隊長蕭志旺今天說，已成立專案小組追查並調閱監視器，掌握特定人、車對象，初步懷疑是金錢糾紛，所幸無人受傷，將循著被害人背景下去追查，懷疑不只一人犯案。

警方調查，一輛汽車今天凌晨1時多開到當鋪前，車內駕駛或乘客未下車，便直接朝當鋪與隔壁約15公尺的業者住家掃射，當鋪遭開40多槍，光是鐵捲門就有20多發彈孔，水泥柱、牆壁也有槍擊痕跡，業者住家也發現數發彈孔。

被害業者案發當時不在當鋪或住家內，接到警方通知才返回查看；雖然警告意味濃厚，但被害人向警方表示，不清楚遭槍擊原因。（編輯：翁翠萍）1080101