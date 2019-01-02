新店火燒車 駕駛燒傷送醫

黃姓男子駕駛的轎車2日凌晨在新店路邊突然起火燃燒，於車內睡覺的黃男在火警發生後逃出，手部與頸部燒傷送醫，車輛全毀，起火原因待調查。（翻攝照片）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）黃姓駕駛開小轎車今天凌晨停放在新店路邊，黃男於車內睡覺時，車子突然起火燃燒。黃男在火警發生後逃出，手部與頸部受到燒傷送醫。車輛遭焚毀，起火原因還要進一步調查。

新北市府消防局今天表示，凌晨1時35分據報，在新店區安興路91巷有一輛轎車停放路邊，不明原因起火燃燒。

消防局派人車前往救援，火勢在15分鐘後撲滅，原本在車內睡覺的黃姓駕駛，於起火後逃出，雙手及頸部燒傷，意識清醒，送台北慈濟醫院治療。

新店警分局表示，接獲轉報安和派出所轄區有民眾燒燙傷需救護，警方到場了解為轎車不明原因起火燃燒，轎車遭焚毀。

警方詢問黃男表示，事發時人在車內聽音樂睡覺，車輛處於發動狀態，後因不明原因起火燃燒遭燒傷。警方查訪事故地點旁的工廠，員工稱於昨天深夜就看見發動的轎車停放在當地，且有人在車內聽音樂，工人清晨離開工廠時，未發現任何異狀。（編輯：方沛清）1080102