網路直播主涉詐財騙色 14男女聯手指控

家住新北市三重的27歲楊姓男子（紅衣者）曾有多起竊盜、侵占前科，更透過網路平台直播結識多名男女，涉嫌侵占他人財物等，超過10名受害者合力舉證，幫助警方逮捕楊男，依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月2日

（中央社記者王鴻國台北2日電）交友網站27歲楊姓直播主花心又涉嫌侵占多名男女手機及汽車等財物，有如電影情節般，多達14名被害男女在網路串連並設群組互相提供受害事證，順利將楊男送辦。

家住新北市三重的27歲楊姓男子曾有多起竊盜、侵占前科，還透過網路交友涉嫌欺騙女子感情或盜刷、侵占被害女子財物，其中一名同為直播主的林姓被害女子和楊男因直播而熟識，成為男女朋友並進而同居。

但兩人同居後所有花費都是林女負擔，楊男還涉嫌偷拿林女的提款卡盜刷衝直播主業績。兩人於去年12月中旬分手後，林女多次要求楊男歸還她的手機LV皮套及汽車未果，林女於是向警方報案。

除了林女外，還有黃姓女子去年12月下旬與楊男於交友網站認識，楊男開著黃女的汽車載送黃女返家的路上，楊男要求黃女下車替他購買商品時，竟直接將黃女的車子開走。

黃女憤而上網貼文投訴時，才發現另有林女等多名男女都有類似被害經歷，遭楊男侵占手機、筆電等物品。除了女子受害，也有某男網友的手機被楊男拿走後不還，多達14名的被害男女在網路上串連後，進而在通訊軟體LINE自組「SHIT」群組。

有如電影情節，透過網路相互提供楊男犯案的物證及內容，也透過群組聯繫，林女去年12月31日找到遭侵占的自小客車，於是回報警方並指楊男疑似因案遭通緝，警方獲報於昨天將楊男逮捕到案。

警方表示，經通知其他疑似也遭楊男侵占的被害人到場說明，陸續有3女一男被害人到三重警分局製作筆錄。楊男對於被害人詐財騙色等相關指控都否認涉案，供稱是男女感情糾紛或金錢借貸關係，訊後，警方先依竊盜通緝案移送新北地檢署偵辦。後續將通知其他被害人到場說明，以釐清相關案情，未來將依搶奪、侵占或偽造文書等罪嫌將楊男函送法辦。（編輯：方沛清）1080102

一名27歲楊姓直播主涉嫌侵占多人手機及汽車等財物，逾10名被害者在網路串連，並創立群組互相提供受害事證，幫助警方逮捕楊男。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月2日