徐定禎提告當選無效 徐耀昌：浪費社會資源

苗栗縣長徐耀昌競選連任期間，遭對手徐定禎陣營指控在南庄農會農事小組會議拉票、會後發放紀念品，涉嫌賄選；徐定禎選舉失利後，對徐耀昌提出當選無效之訴。徐耀昌表示，選戰已落幕，徐定禎卻無端提告，根本是假議題。（翻攝資料畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年1月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣長徐耀昌競選連任期間，遭對手徐定禎陣營指控在南庄農會農事小組會議拉票、會後發放紀念品，涉嫌賄選；徐定禎選舉失利後，向苗栗地院對徐耀昌提出當選無效之訴。

苗栗縣長徐耀昌表示，南庄鄉農會在農事小組會議中發放紀念品給農會成員，是每年例行性事務，18鄉鎮市皆然，與選舉無關，選戰已經落幕，徐定禎卻無端提告，根本是假議題，不但嚴重傷害全體農民、更毀損農會名譽，他奉勸對方若有餘力，應放在為民服務公共事務上，若只是浪費社會資源，對自己和縣民都沒有助益。

獲民進黨禮讓參選第18屆苗栗縣長失利的前頭份市長徐定禎，選戰期間根據支持者提供的錄音檔及照片，指控南庄鄉農會總幹事陳乾安在107年11月5日南庄農會農事小組長會議中，身穿徐耀昌競選團隊背心替徐耀昌拉票，徐耀昌妻子蔡麗卿當天也出席會議，且會後發送與會農民每人2包白米、2瓶洗潔精，價值超過新台幣500元，涉嫌賄選。

徐定禎競選團隊在事發後2天，以陳乾安擔任徐耀昌南庄競選總部總幹事一職，認為徐耀昌責無旁貸，因此向苗栗地檢署檢舉徐耀昌賄選；徐耀昌陣營也反告徐定禎誹謗。

徐定禎今天表示，舉發徐耀昌涉嫌賄選案尚未開庭，在律師建議下，決定向法院對徐耀昌提出民事當選無效之訴。

徐定禎指出，頭份市斗煥里王姓里長在選舉期間發放普渡白米，遭檢方偵查終結涉嫌賄選起訴，但該案與南庄農會一案類似，「如果徐耀昌無罪，里長亦應無罪」，為此，他也請競選辦公室主任寫陳情函給法務部長，希望司法對賄選認定應標準一致。

苗栗地方法院指出，法院收案後，因原告尚未完成繳費，暫列「補」字號案，待補繳費用後會進行分案，依法須於6個月內審結；此外，這次苗栗五合一選舉後，除地檢署提出14件當選無效之訴，另受理27件由落選的候選人提告當選無效。

苗栗縣長徐耀昌則回應表示，民主的可貴在於，尊重少數、服從多數，依法行政，苗栗縣目前最重要的目標，是朝向既定的「觀光科技大縣」邁進，為全體縣民「拚經濟、顧民生」。（編輯：李錫璋）1080102