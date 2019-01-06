苗栗泰安落石擊中自小客車 小姊妹驚魂輕傷

苗栗縣泰安鄉洗水坑老街附近6日傳出落石意外，一部自小客車閃避不及遭擊中右後車門邊，車內一對12歲和10歲的小姊妹飽受驚嚇，所幸傷勢輕微、意識清楚，送往醫院救治。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣泰安鄉洗水坑老街附近今天傳出落石意外，一部自小客車閃避不及遭擊中，車內一對12歲和10歲的小姊妹擦傷，所幸傷勢都不嚴重，飽受驚嚇送醫治療。

苗栗縣消防局指出，接近中午時分，接獲報案指稱泰安鄉洗水坑老街一處臨時停車場附近出現落石，當場擊中一輛黑色自小客車右後方乘客座，車內有小朋友受傷，隨即派遣救護人車前往。

消防隊到場後，確認2名傷患為分別12歲和10歲的小姊妹，兩人臉部、手指分別有擦挫傷，所幸傷勢輕微，意識清楚，送往衛福部苗栗醫院救治。

救護車抵達醫院後，2名受傷女孩自行下車走進急診檢傷區，但被突如其來的落石嚇得臉色發白。

這對小姊妹來自新竹，家人指出，事發地點約在苗62線道路3公里處，當時正準備前往清安豆腐街，經過一處臨時停車場前，突然一顆直徑約50公分石塊沿著山壁滾下，當場砸中後方車門邊，窗戶破裂、整片車門鋼板也嚴重扭曲變形。

泰安消防分隊隊員林佳瑾表示，苗62線每逢雨後，經常傳出落石，所幸這次遭擊中的車窗有關閉，落石才沒有滾進車內，否則後果不堪設想；呼籲民眾經過山區，除了注意落石外，最好能夠關閉車窗，有助減緩衝擊力道。（編輯：方沛清）1080106