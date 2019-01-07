尾牙隔日騎車上班 男子酒駕遭舉發

（中央社記者黃麗芸台7日電）51歲楊姓男子日前騎車停等紅燈時，因一臉酒意和身上濃厚酒味，遭疏導車流員警查覺有異予以攔查，酒測值為0.2毫克，楊男稱是前1天晚尾牙飲酒，仍依法製單舉發並移置代管車輛。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下南海路派出所警員陳彥宇日前在重慶南路三段、和平西路二段口疏導車流時，發現停等紅燈的楊姓男騎士面有酒容，且聞到他身上有濃厚酒味，便請楊男將機車停靠路邊接受盤查。

現場進行酒精濃度檢測，結果楊男酒測值為0.2毫克，全案依道路交通處罰條例第35條製單舉發，並移置代保管該車輛，且楊男也將被吊銷駕照和強制參加道路交通安全講習。

楊男現場向員警求情表示，他是前1天晚上參加公司尾牙時喝酒，隔天早晨上班時並不清楚自己還在宿醉，而非故意酒駕，且身為家中唯一經濟來源，盼能網開一面。

但酒駕違規屬實，警方只能依法行事。中正二分局呼籲，近來天冷又逢年終尾牙之際，提醒民眾小酌之後切勿駕車，即便飲宴隔日也要小心衡量自身狀況，若還有酒味、酒容可改搭大眾運輸交通工具，以免誤蹈法網。（編輯：李亨山）1080107