男子疑超速閃車不慎 自撞路樹傷重不治

苗栗縣公館鄉8日凌晨發生車禍，35歲黃姓男子駕駛自小客車行經苗119甲線路口，疑似為閃避一輛曳引車加上天雨路滑，失控衝撞對向車道路旁樹木，車輛扭曲變形，黃男傷重不治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣公館鄉今天凌晨傳出死亡車禍，35歲黃姓男子駕駛自小客車行經苗119甲線路口，疑似為閃避一輛曳引車加上天雨路滑，失控衝撞對向車道路旁樹木，受困車內當場死亡。

苗栗縣消防局指出，凌晨3時許接獲通報，公館鄉沿山道119甲線發生車禍事故，隨即派遣公館、苗栗等分隊人車前往搶救，抵達現場發現自小客車扭曲變形，駕駛受困車內失去意識。

消防隊員動用破壞器材，把傷患抬出車外，已經失去呼吸和心跳，經送往醫院急救，仍傷重不治；附近居民指出，意外當時聽到馬路上傳來巨大煞車和撞擊聲響，出門就看到白色轎車撞上路旁樹木。

警方調查，死者黃男在餐廳當廚師，昨天深夜和朋友聚餐，因為自己開車所以沒有喝酒，不料，返家途中行經公館鄉119甲線與大東路口，疑似為了閃避一輛曳引車，加上天雨路滑，失控衝向對向車道，並撞上路旁樹木。

警方指出，事故車輛上的時速表還停留在100公里左右，不排除為超速釀禍，不過相關責任歸屬，還有待進一步釐清。（編輯：方沛清）1080108