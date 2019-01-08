塑膠袋套身亡 男子離奇命喪汽車旅館

新北市中和區一間汽車旅館8日中午發現1名男子已經死亡，遺體遭塑膠袋包裹，中和警分局偵查隊表示，警方已抵達現場進行調查。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市中和區和城路一段某汽車旅館，今天中午傳出命案。李姓房客被發現塑膠袋套住身體倒在折疊桌旁，明顯死亡。警方初步檢視無外傷，也無外力介入，塑膠袋封口由內綑綁打結。

新北市府消防局在今天中午12時17分據報，中和和城路一段一處汽車旅館有救護案件，救護人員到場發現，54歲男子，全身被塑膠袋包裹，因全身僵硬明顯死亡不送醫，現場交勤區警方處理。

中和警察分局表示，汽車旅館主任報案，54歲李姓房客因為住在房內很久沒有動靜，李男昨晚9時左右單獨入住後，期間有朋友來訪；李男今天中午因退房時間已到卻沒有退房，旅館人員連繫時又沒有反應，清潔人員於退房時發現房門反鎖並鎖上鏈條。

旅館人員到房間查看，破壞房門後入內發現死者身上包裹塑膠袋，已無呼吸、心跳，便立即向警方報案。

中和警分局偵查隊副隊長張銘哲說，死者李姓男子於昨晚9時開車入住，隨後約5分鐘後又開車離開，後還騎機車再次入住。警局通知鑑識人員到場採證，死者是一個人入住，現場並未發現遺書，初步查看並無外力入侵跡象，也無打鬥痕跡。

目前警分局偵查隊與鑑識人員封鎖現場進一步鑑識，透過旅館資料及監視器，要找尋來訪李男友人以釐清案件。警方調查現場初步勘查，死者是由塑膠袋套住身體，由內綑綁打結，不過沒有找到遺書。

警方將於調查後詢問相關證人，報請檢察官相驗，以釐清死因。（編輯：方沛清）1080108