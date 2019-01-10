搭車糾紛與運將扭打 男搶計程車逃逸落網

桃園市34歲黃姓男子9日在苗栗後龍高鐵站搭計程車，因不斷變更目的地與運將爆發口角，黃男毆打司機並搶奪計程車逃逸，10日凌晨在宜蘭落網。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）桃園市34歲黃姓男子在苗栗後龍高鐵站搭計程車，因不斷變更目的地與運將爆發口角，仗著身材優勢，毆打司機並搶奪計程車逃往宜蘭，遇上台9線管制攔查，今天凌晨遭警方逮捕。

苗栗縣警局竹南分局副分局長張中指出，後龍鎮省道台72線與台13甲線路口9日晚間9時許發生計程車遭搶案，江姓司機與乘客黃姓男子扭打，身體多處受傷送醫留院觀察；分局獲報後，立即實施攔截圍捕，調閱周邊監視器追查，發現黃男駕駛車輛往北部逃逸，透過刑事局通報國道公路警察局及宜蘭警方協助攔查，順利將黃男緝捕到案。

警方調查，34歲黃男有公共危險、槍砲等前科，9日晚間在後龍高鐵站原本已買好高鐵票準備進站，突然又出站搭計程車，向58歲江姓司機表示想找地方吃東西，疑因一再變更目的地，兩人發生口角後，在苗栗北勢大橋附近爆發扭打。

警方指出，黃男身高將近180公分，不但把身材瘦小的計程車司機打趴在地，更直接搶走計程車，開上國道三號一路往北逃竄，警方獲報立即透過刑事局協作平台通報國道公路警察局及各縣市警局協助攔查，宜蘭縣蘇澳分局澳花派出所今天凌晨在省道台9線漢本車站附近查獲此車。

警方表示，當時台9線151.7公里處正實施管制，黃男見前方設置鐵閘門又有警方攔查，立即倒車逃逸，不料失控車輪卡入水溝，黃男隨即棄車徒步逃逸，躲進廢棄空屋，並跳進水池，員警上前追捕，當場將人逮捕到案。

黃男落網後辯稱，先遭到司機毆打，衣服還被扯掉，一時情急才會強行把車開走；但江姓司機指控黃男上車後，「一下說要去台北、一下又說要去頭份」，還從後方要強奪他的手機，兩人才會爆發衝突。

警方表示，接獲通報趕抵現場，只看到江姓司機受傷倒在地上，黃男不但逃逸無蹤，還開著計程車一路往北，被捕後說詞反覆，全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：管中維）1080110