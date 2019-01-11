涉收廠商回扣 前竹山鎮公所主秘遭收押

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣竹山鎮公所前主任秘書洪丞俊涉嫌向工程廠商收回扣、洩漏秘密資料給廠商，南投地檢署昨天發動搜索，訊後聲押洪丞俊，法院今天中午裁准。

南投地方檢察署今天表示，洪丞俊涉嫌向廠商索取不法回扣，檢察官張鈞翔、黃慧倫、張永政昨天指揮調查局南投縣調查站等司法警察機關，持南投地方法院核發搜索票，搜索竹山鎮公所及南投、台中、彰化等8處地點，並約談洪丞俊等9名犯罪嫌疑人、4名證人到案。

案件由南投縣調查站報請南投地檢署偵辦，檢方表示，經檢察官張鈞翔指揮調查官長期蒐證後，掌握洪丞俊利用經辦採購職務，透過陳姓白手套向有意投標竹山鎮公所工程標案的廠商索取成數不等回扣，標案金額自新台幣60多萬元到400多萬元不等。

洪丞俊等人除收回扣，也將應保密的秘密文件資料洩漏給廠商，經檢察官漏夜訊問，認為洪丞俊涉嫌違反貪污治罪條例、洩密等罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，及有勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押必要。

檢察官訊後，今天凌晨向法院聲請洪丞俊羈押禁見，陳姓白手套則以10萬元交保，法院今天中午裁准。南投地檢署表示，將持續追查犯罪事證，以釐清完整犯罪網絡。（編輯：陳俊碩）1080111