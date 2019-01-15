女遊客走八通關古道 疑失足墜崖死亡

南投縣政府消防局表示，一名陳姓女子15日隨團走訪八通關古道，行經父子斷崖附近疑不慎失足墜崖，救難人員以繩索下切山谷搜尋，但陳女被發現時已明顯死亡。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年1月15日

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）一名陳姓女子今天隨團走八通關古道，行經父子斷崖附近疑失足墜落山崖，救難人員以繩索下切山谷搜尋，發現陳女頭破死亡。

南投縣政府消防局表示，上午11時8分獲報一名55歲陳姓女遊客在八通關古道指標1.5公里處、父子斷崖附近墜落山谷，立即派遣玉山消防分隊4名消防員、16名義消組成搜救隊，上午11時30分整裝完畢出勤。

消防局表示，搜救人員到達墜落現場後，利用繩索下切約100公尺，發現疑似墜落者鞋子，經進一步擴大搜尋，下午1時12分發現傷者，但陳女頭骨破裂，明顯死亡；搜救隊計畫克服陡峭山壁，以繩索下放遺體到溪谷，再由人力接駁背運。

消防局指出，陳女一行16人來自彰化縣，今天上午走八通關古道前往雲龍瀑布，眾人途經八通關古道父子斷崖附近，陳女疑因經過碎石路段而不慎墜落山谷，失去蹤影、無法判斷墜落深度，救難人員以繩索下切搜尋，發現陳女時已明顯死亡。

一名20多歲莊姓女子去年2月也在八通關古道父子斷崖墜谷，搜救人員先在邊坡發現莊女鞋子，再以繩索下切發現遺體。案發前莊女曾有輕生念頭，家人請南投警方協尋，進一步發現莊女墜崖，時隔不到一年時間，又一名女遊客墜崖身亡。（編輯：陳俊碩）1080115