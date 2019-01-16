台南虐童案引氣憤民眾群聚 嫌犯移送檢警戒備

台南15日晚上驚傳一名1歲多的女童疑遭虐死，全身遍布大面積瘀青，警方已逮捕女童的未成年母親、母親的堂姐夫妻及李姓男友人，將依殺人罪嫌送辦。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月16日

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南昨晚發生1歲多女童疑遭虐死，引爆眾怒，直到傍晚仍有民眾群聚南檢。檢方表示，若涉案人聲押移審地院，由安全通道護送，不會和外界接觸；另法警和警方也已完成部署。

全案預計晚間檢方訊後移送台南地方法院，南檢主任檢察官江孟芝表示，檢方和地院一到下午5時30分就會關閉，嚴禁人車出入；若承辦檢察官聲押移審地院，將藉由安全通道護送，不會讓涉案人和外界接觸。

台南市政府警察局長黃宗仁說，截至下午5時，包括五分局、公園派出所及台南市立殯儀館已無人潮群聚，但在台南地檢署側門的國平路上仍有人逗留，為避免不必要民怨，法警和警方都已完成部署。

台南昨晚驚傳一名1歲7個月大的女童疑遭虐死，訊息在網路傳開後，鄉民陸續在台南集結，10多人分乘汽機車今天凌晨1時許群聚在負責偵辦、位於北區文賢路上的台南市政府警察局第五分局外「關切」案情，驚動警方出面喊話勸離。

有民眾說，在網路上看到有女童疑遭虐死訊息，氣憤不過才相約來討公道；記者現場採訪，有人更飆罵凶手是「畜生」、「敗類」。群聚在五分局前人數一度多達百人，台南當地民眾大多騎機車，來自桃園、台中、彰化等地外縣市鄉民則是開車趕來。一群人直到清晨5時多陸續離開。

市警五分局上午9時召開記者會前，傳出涉案人被帶往公園派出所，又有10多人前往派出所堵人，媒體也風聞趕往，但一夥人在媒體抵達前就已散去。

由於全案引爆眾怒，群情激憤，警方上午先將涉案的17歲未成年生母、生母的李姓男友人、生母的堂姐夫婦依殺人罪嫌移送台南地檢署。但有民眾還是不放棄一路跟到南檢，甚至還要求員警讓他們看看涉嫌人。有人說，實在看不下去，才想教訓一下。

台南地檢署檢察官中午在台南市立殯儀館相驗後，由法醫解剖驗屍。鄉民依舊不放棄，也趕到殯儀館，現場「堵」人的一名鄉民說，半夜從網路得知訊息後就趕到五分局、派出所等處堵人，接著又來到殯儀館，今天已經請假不上班了，「就是要好好地教訓這些人」。

不只鄉民氣憤，在殯儀館會同法醫解剖的台南地檢署主任檢察官周盟翔以「遍體麟傷」形容女童的遺體，他一度哽咽地說「將窮極所能，積極蒐集相關事證，依法究辦。」

女童外婆及生父也趕到殯儀館，兩人看到女童傷痕累累紅了雙眼。外婆說，她是接獲女兒通知，才知道消息；生父則是神情呆滯，難過地說不出話來。

台南市長黃偉哲說，從小朋友身上有很多舊的傷痕，可以知道這種事情發生不是一天兩天。為了要讓下一個可能的虐童案不再發生，他呼籲社會大眾站起來，與其在警察局前追打嫌犯，不如在事前就已發現不尋常的徵象，趕快讓社政、警方能知道，一起攜手打造一個零虐童的城市。

另外，對於有民眾群聚五分局、公園派出所及南檢大樓外，黃宗仁上午在市政會議上報告指出，警方偵辦全案，任何可能的涉嫌人都無法逃過。台南市政府社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第112條規定，對涉案4人提出殺人罪嫌的獨立告訴。(編輯:孫承武) 1080116