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虐兒私刑案件 徐國勇：拒絕暴力應適法處理

最新更新：2019/01/16 16:13
內政部長徐國勇16日被問到有民眾以私刑彰顯正義的行為時表示，父母對子女有養育的義務，這是民法規定，父母也要知道「孩子不是父母個人的財產」，所以對孩子必須有養育義務。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇16日被問到有民眾以私刑彰顯正義的行為時表示，父母對子女有養育的義務，這是民法規定，父母也要知道「孩子不是父母個人的財產」，所以對孩子必須有養育義務。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱俊欽桃園機場16日電）針對連日來傳出虐兒、家暴事件，有民眾動用私刑遭法辦，內政部長徐國勇今天表示，台灣已進入民主法治的時代，一切要依法，任何暴力都不應該，一定要用適法的手段處理。

新北市近來發生永和某托嬰中心托育人員虐兒案件、蘆洲一名父親不滿兒子買肉圓沒加辣而虐兒案，同時也引發民眾聚集對涉及家暴的「肉圓爸」掌摑，而遭送辦。

徐國勇今天視察國境防疫後，被問到有民眾以私刑彰顯正義的行為時表示，父母對子女有養育的義務，這是民法規定，父母也要知道「孩子不是父母個人的財產」，所以對孩子必須有養育義務。

徐國勇說，有些民眾自認很有正義，想用私刑報復，但他以「基督山恩仇記」小說裡的故事為例，說明主角是以法律手段，讓壞人繩之以法。他認為，民眾不應該用武俠小說裡快意恩仇或者「梁山泊」的方式進行私刑。

他認為，台灣已經進入一個民主法治的時代，一切要依法，任何暴力都不應該，一定要用適用法律的手段處理事情。（編輯：李錫璋）1080116

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