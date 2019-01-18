殺父死囚看守所自殺 法務部將調查責任歸屬

（中央社記者黃旭昇、劉世怡新北18日電）殺父案死囚陳昱安今天在台北看守所自殺，北所副所長黃正勇表示，最近陳昱安情緒平穩，看不出輕生跡象；法務部矯正署官員說，請北所調查事件經過後，將釐清相關責任。

37歲的陳昱安凌晨在矯正署台北監獄分監（北所內）忠舍內自殺，但到上午7時許點名，所方才發現陳昱安脖子上有約40多條橡皮筋勒住，陳屍床上。

陳昱安公元2010年9月13日不滿父親叫他外出工作，持菜刀、生魚片刀瘋狂砍殺父親致死，2013年1月最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判處死刑定讞。

中華民國刑法規定，殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑。

黃正勇晚間受訪表示，陳昱安2010年入監，和另一名被判處無期徒刑的獄友同住忠舍雙人房。在所內曾通報有疾病紀錄，所方都有安排就診。

所方調閱監視器發現，凌晨1時40分許，陳昱安躲在被窩裡有些動作，但看不出在棉被裡做什麼。

黃正勇說，夜間管理員依舍房大小及戒護區路途遠近，每10分鐘到20分鐘巡視一遍。同舍房受刑人則睡得很熟，沒有察覺。

黃正勇表示，陳昱安躲在棉被裡自殺，外觀不易看出來，動作很像是熟睡時的翻動或反射動作，管理人員第一時間不易發現；訪談同寢室獄友，也沒發現陳昱安情緒異常，平時在看書，沒下工廠工作。

所方說，陳昱安是待執行死刑犯，入監以來狀況都良好，但家人沒探望，也沒在舍房找到遺書。

黃正勇說，陳昱安自殺用的橡皮筋，在所內非違禁品，平常不難取得，本來是用於綁住舍房送飯口的點菸器，讓受刑人想點菸時就可拉橡皮筋以取得點菸器（平常定時、定點、定量可吸菸）；陳昱安利用開放抽菸的機會蒐集橡皮筋，將檢討戒護與管理是否有需要更精進的地方。

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