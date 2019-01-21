比基尼登山客墜谷 營建署籲充分準備注意安全

（中央社記者潘姿羽台北21日電）有「比基尼登山客」之稱的吳季芸19日在南投盆駒山附近墜谷，消防人員今天中午尋獲吳女，但已無生命跡象；營建署晚間呼籲山友登山前應有充分準備，「山一直都在，安全是回家唯一的路」。

吳季芸11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，規劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，不過19日在南投盆駒山附近墜谷，打衛星電話求救43小時後，消防人員今天中午尋獲她，但已無生命跡象。

內政部營建署晚間發布新聞稿指出，近日因氣候不佳，影響空勤總隊直升機出勤，加上山區連日大雨低溫，雖然地面搜救人員已儘速抵達失事現場，不過今天中午發現吳姓山友時，她已罹難。

營建署表示，目前救難人員仍在風雨中持續處理遺體運送事宜，對這起山域意外事故，營建署除了深表遺憾，也再次呼籲，山友從事登山活動之前，應對嚴峻的高山地形與多變的氣候環境有充分準備，包括完整的登山計畫、體能訓練、裝備器材、留守人員、投保登山綜合保險以及具GPS功能的緊急通訊設備等。

玉山、太魯閣及雪霸等3座高山型國家公園內，3000公尺以上高山有157座，名列百岳者有76座，每年吸引大量遊客前往從事登山體驗。營建署提醒，各國家公園管理處官網都有提供各項登山安全及急難救護資訊，當天候因素影響步道而有安全之虞時，也會隨時更新訊息供山友參考，希望遊客從事登山活動時，務必注意自身安全。（編輯：楊玫寧）1080121