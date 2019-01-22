不服內政部撤換主委 辜嚴倬雲及婦聯會分別興訟

（中央社記者劉世怡台北22日電）婦聯會拒簽行政契約，內政部106年底撤換婦聯會主委辜嚴倬雲。辜嚴倬雲及婦聯會不服分別興訟，法院今天開庭，因二案事實相同，法官建議辜嚴倬雲可聲請輔助參加婦聯會的訴訟。

全案緣於，婦女聯合會與內政部、不當黨產處理委員會的三方協商行政契約破局，內政部於民國106年12月22日宣布撤換婦聯會負責人（主委）辜嚴倬雲及副主委葉金鳳，並限期10日內改選。婦聯會早期收取的勞軍捐流向為最大爭議焦點；婦聯會後來由雷倩擔任主委。

不當黨產處理委員會在106年底指出，婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。黨產會於107年2月初認定婦聯會為中國國民黨附隨組織、凍結名下資產。

辜嚴倬雲及婦聯會均不服內政部撤換主委、副主委以及要求重新選任主委、副主委，還要求章程須修正，分別向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分；法院今天下午連續開庭二起案件。

法官開庭時建議，由於二案事實相同，辜嚴倬雲可聲請輔助參加婦聯會的訴訟，因辜嚴倬雲未到庭，其委任律師表示，要與辜嚴倬雲討論再以書狀表明；婦聯會委任律師則說，對於辜嚴倬雲參加訴訟部分沒有意見。

法官庭末諭知，辜嚴倬雲及婦聯會二起案件，4月2日再開庭。（編輯：李錫璋）1080122