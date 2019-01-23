疑把玩風槍女童命案 檢警將複驗釐清案情

（中央社記者陳朝福高雄23日電）鄺姓男子載3歲女兒到加油站自助洗車疑女童把玩風槍致死案，疑點重重。高雄檢警今天表示，預定明天再複驗女童遺體，調查鄺男的供詞和比對監視器畫面，釐清案情。

高雄市警察局左營分局調查，鄺男20日下午3時開車載女兒到左營區一家加油站自助洗車區洗車，3時17分鄺男發現車內女兒有異狀，3時19分駕車離開加油站，自行搭載女兒於下午3時26分送抵高雄榮民總醫院急救，院方下午4時50分宣告女童急救無效。

檢警調閱高雄榮總女童就醫病歷，到院時已呈現OH CA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等。

鄺男供述，女兒在他洗車時把玩風槍不慎把風槍塞進嘴巴後，當場昏倒，送醫不治。檢警調閱加油站現場監視器發現，女童當時一直待在車上副駕駛座並未下車，鄺男曾持風槍靠近副駕駛座車窗，但畫面看不清當時車內情況。警方將鄺男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後諭令新台幣6萬元交保。

為調查釐清這起女童命案相關疑點和鑑定死因，橋頭地檢署報請法醫研究所預定明天再複驗。（編輯：方沛清）1080123