比基尼登山客遺體運出 山友來接回家

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）「比基尼登山客」吳季芸在南投縣信義鄉登山墜谷罹難，今天山區天氣好轉，直升機順利將吳季芸遺體運出山區，多名山友在直升機降落點同富國中操場等候，要接吳季芸回家。

吳季芸11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，規劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，原本計畫24日沿郡大林道下山，但吳女19日在盆駒山附近墜谷30多公尺，撥打衛星電話求救，救難人員20日上午入山，21日發現吳女疑因失溫明顯死亡，南投縣消防局請空勤總隊協助吊掛，但21日、22日山區天候不佳，無法順利作業。

信義鄉山區天氣今天上午好轉，南投縣消防局再請空勤總隊協助，黑鷹直升機上午7時35分從清泉崗機場起飛，上午8時5分抵達盆駒山上空執行吊掛作業，完成後降落信義鄉同富國中操場，幾名山友紅著眼眶在現場等候，要接吳季芸回家。

直升機完成吊掛吳季芸遺體後，考量油料問題，6名搜救人員仍滯留山區，南投縣消防局第三大隊長林正宜說，直升機先飛回清泉崗駐地加油，空勤總隊允諾會再飛回事故地點，若山區天氣狀況許可，將載出6名體力疲憊的搜救隊員下山。

林正宜說，吳季芸搜救任務含吊掛遺體共出動5航次直升機，加上搜救隊員撤出為第6航次。（編輯：吳佳穎）1080123