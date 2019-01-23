44人聚集意圖鬥毆 中和快打部隊壓制

（中央社記者黃旭昇新北23日電）兩派人馬今天凌晨為了新台幣5萬元債務在新北市中和區景平路上聚集，現場約有40餘人意圖鬥毆。新北市警局出動快打部隊壓制帶回，並查出信號彈2枚，依違反社維法裁處。

新北市政府警察局中和分局秀山派出所長田啟廷表示，中和區景平路一處洗車場附近，今天凌晨1時許，聚集大批青少年。路人經過看見大批人車聚集，向警方報案。

警分局勤務指揮中心據報後，隨即調派分局警力42名、保安大隊支援警力13名，共55名警力於2分鐘內迅速到達現場。

在中和警分局副分局長林國民、偵查隊副隊長張銘哲及秀山所副所長董吉昌指揮調度下，優勢警力陸續趕到現場處理。警方清查現場聚集44人，但並沒有打架情形。

警方表示，初步調查，聚集現場的兩派人馬是因為5萬元債務糾紛，由洗車廠老闆與對方相約談判。雙方才剛聚集，警力就到場。警方並在現場查獲信號彈、棍棒。

警方依社會秩序維護法意圖鬥毆而聚眾罪嫌，將44人分批帶回派出所詢問、調查。另在落網的楊姓男子身上及黃姓男子所騎乘機車查獲信號彈共2支，各依社會秩序維護法偵辦，並於警詢後移請偵查隊裁處。（編輯：戴光育）1080123