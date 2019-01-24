男登北大武山受傷求援 被送到平地就醫

由旅行社代辦攀登北大武山的登山團，一名男性團員跌落邊坡受傷求援，搜救人員以軟式擔架協助搬運至平台並申請空勤總隊直升機支援，24日上午7時許將傷者吊掛成功前往台東機場，由台東縣消防局後送至台東馬偕醫院就醫。（空勤總隊提供）中央社記者盧太城傳真 108年1月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東昨天傳出一起小山難事件，由旅行社代辦攀登北大武山的登山團，一名團員跌落邊坡受傷求援，搜救人員今天將傷者送到平地就醫，消防局表示，初步調查，男子稱合格申請入山。

屏東消防局表示，由台中博誼旅行社代辦的北大武山登山團一行9人昨天中午在登山步道7.4k處，一名男性團員跌落邊坡受傷，當場由團員拉上步道，並請求消防局支援。

消防局搜救人員昨天傍晚與受傷男子會合，男子還能走路，搜救人員評估傷者疑似肋骨斷裂，昨晚先在檜谷山莊留宿，今天男子無法行走，搜救人員以軟式擔架協助搬運至平台並申請空勤總隊直升機支援，上午7時許將傷者吊掛成功前往台東機場，由台東縣消防局後送至台東馬偕醫院就醫。

屏東消防局災害搶救科長林國偉表示，依照屏東縣登山自治條例規定，北大武山超過4.2K處往上就要合乎規定才能攀登，包括申請入山、保險、團員中至少一人須具基本救命術證照課程以上的相關證照，還有須攜帶衛星定位儀等，傷者稱都有依照規定攀登，消防局將待傷者治療後再請他提出證據證明，如果沒有依規定辦理，要罰新台幣3000元以上、5萬元以下罰款。

北大武山海拔3092公尺，林國偉表示，民國104年台東縣向陽山因颱風封山，許多山友湧向北大武登山，當時，幾乎每隔1、2週就發生山難，其中一人死亡，林務局屏東林管處於是在105年7月進行總量管制，發生山難的次數減少許多。

屏東林管處表示，總量管制是管理單日往返的人次，至106年10月解除，目前檜谷山莊及附近營地一天申請的人數最高上限是102人，檜谷山莊到三角點途中是比較危險的地方，林管處都有拉繩等防護措施，民眾登山還是要小心。（編輯：陳俊碩）1080124