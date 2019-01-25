女子墜樓卡遮雨棚 外籍男欲解救摔落受傷

台中市徐姓女子25日凌晨到一家KTV飲酒，與男友爭吵後從5樓墜樓，卡在2樓的遮雨棚，消防局獲報立即到場救援。（台中消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年1月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市徐姓女子今天凌晨到一家KTV飲酒，與男友爭吵後從5樓墜樓，卡在2樓的遮雨棚，一名澳洲籍男子見狀要爬上遮雨棚協助脫困卻不慎摔落，兩人都送醫救治，所幸都無生命危險。

台中市政府消防局表示，今天凌晨5時6分接獲民眾報案，指出西屯區青海南街一家KTV外，有民眾墜樓受困遮雨棚，消防局獲報派遣西屯、黎明分隊，出動救災救護車輛共6輛、人員共13人前往搶救。

消防人員表示，到場時發現一名女子卡在KTV外的二樓遮雨棚，一名外籍男子倒在遮雨棚下，警消將卡在遮雨棚的傷者，利用長背板固定後，協助脫困並搬運至1樓，兩人都被送醫救治。

警方調查，26歲徐姓女子與多名友人前往KTV飲酒，席間徐女與男友發生爭吵，徐女坐在5樓窗台，不知何故突然墜樓卡在2樓的遮雨棚，徐女的友人立即下樓查看。

54歲澳洲籍男子見狀，欲從2樓爬上遮雨棚將徐女救下，卻因遮雨棚無法負荷男子體重，導致遮雨棚破裂跌落，所幸兩人送醫後，徐女腰部疼痛、無生命危險，澳洲籍男子無明顯外傷，住院觀察中。

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