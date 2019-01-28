男子登山受傷 救難人員7小時搬運救援

67歲莊姓男子26日在新竹縣五峰鄉霞喀羅古道登山時，不慎受傷無法行走，消防人員27日獲報前往，以捲式擔架搬運傷者，耗時約7小時才抵達登山口，成功救援送醫。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）67歲莊姓男子26日在新竹縣五峰鄉霞喀羅古道登山時，不慎受傷無法行走，消防人員昨天獲報前往，以捲式擔架搬運傷者，耗時約7小時才抵達登山口，成功救援。

新竹縣政府消防局今天表示，莊姓男子26日參加新北市某登山隊舉辦的2天1夜霞喀羅古道之旅，預計第一天由尖石鄉養老登山口進入，隔天由五峰鄉民生部落登山口走出。

竹縣消防局表示，莊男出發當天下午在霞喀羅古道11公里處，疑不慎摔落邊坡，造成腰部受傷無法行走，原本認為休息一晚就能改善狀況，但隔天上午發現腰椎更加疼痛，無法行走，於是撥打119向消防局求救。

消防局表示，獲報後立即派遣5名消防人員及1名員警配合出勤，攜帶捲式擔架前往，於昨天下午3時21分接觸到莊男。消防人員在擔架上鋪睡墊及睡袋增加舒適度，讓男子保暖、避免失溫，接著開始以拖拉、搬運方式前進。

消防局指出，由於山路崎嶇且泥濘，搬運速度緩慢，擔心山區夜間氣溫驟降，傷者有失溫之虞，消防局再加派6人前往協助，一行人在黑夜中冒著低溫前進，最後在晚間10時45分將傷者安全送達登山口，由救護車送醫救治。

竹縣消防局呼籲，冬季山區日夜溫差大，民眾從事登山活動務必攜帶保暖衣物、帽子及保暖手套，以防止失溫；另外，年紀較大者可搭配登山杖行走，可確保前方路徑是否穩固，不但可避免滑倒，也可減輕膝蓋負擔。（編輯：唐聲揚）1080128

67歲莊姓男子26日在新竹縣五峰鄉霞喀羅古道登山時，不慎受傷無法行走，消防人員27日獲報前往，以捲式擔架搬運傷者，耗時約7小時，救援成功。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月28日