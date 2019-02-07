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9年前竊盜遭判罰金 男持空氣槍尋共犯討錢

最新更新：2019/02/07 13:03

（中央社記者王朝鈺新北市7日電）新北市陳姓男子不滿9年前與鄭男共同犯下竊盜案，遭判新台幣18萬元罰金，昨天酒後持瓦斯空氣槍上門要錢，雙方爆發肢體衝突，警方出動13人到場，訊後將陳男等3人依法裁罰。

有網友在臉書（Facebook）社團「爆料公社」發文表示，大年初二（6日）在新北市汐止區樟樹2路聽見一名婦女大喊救命，以為發生家暴案，立刻下樓查看，一名男子持假槍登門討錢，現場有發生肢體衝突。

網友立刻拿起手機拍照，拍下第2張照片時被對方發現不斷碎唸，一開始沒有理會，直到對方罵髒話，讓網友忍不住上前理論，警方到場將他拉到一旁，避免發生衝突衝突。

汐止警分局今天表示，33歲陳男昨天下午1時許，在酒後憶起9年前與31歲鄭男共同犯下竊盜案，陳男不滿繳完18萬元罰金後，鄭男卻不聞不問，於是找38歲友人林男開車帶他去鄭男家，要對方分攤罰金。

警方表示，雙方在社區門口見面，隨即爆發肢體衝突，警方獲報立刻派遣快打警力13人到場將雙方隔開，隨後在林男車上搜出瓦斯空氣槍及球棒，3人訊後依社會秩序維護法裁罰。（編輯：陳政偉）1080207

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