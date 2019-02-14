臉書留言斬首總統 刑事局鎖定大陸人士

（中央社記者黃麗芸台北14日電）有網友於5日在臉書留言「斬首蔡英文」，刑事局今天表示，經查涉案臉書帳號是透過境外IP位址登入臉書，已鎖定涉嫌人可能位於中國大陸地區，將持續積極追查。

5日正值農曆大年初一時，有網友在總統蔡英文臉書（Facebook）留下恐嚇文字「新年願望：斬首蔡英文，中國大統一」，刑事局表示，正透過網路IP追查留言者身分。

刑事局今天表示，臉書帳號暱稱「Chaoyang Shao」的網友在蔡總統臉書留言「斬首蔡英文」，經調查發現此帳號除在蔡總統臉書留言外，也在其他政治人物臉書專頁留下類似言論，內容已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪。

經刑事局偵查第九大隊主動偵辦，調閱查證相關資料發現，涉案帳號是透過國外虛擬伺服器（VPS）的境外IP位址登入臉書，並使用中國大陸相關資料進行註冊，進一步分析發現此帳號有使用簡體中文字的狀況，目前鎖定涉嫌人可能位於中國大陸地區。

刑事局說，研判應是中國大陸人士透過虛擬私人網路（VPN）翻牆連線到臉書後，進行留言恐嚇危害安全的非法言論，將持續追查及掌握相關臉書動態。（編輯：李亨山）1080214