溫國銘利益衝突案 抗罰500萬元敗訴確定

（中央社記者劉世怡台北18日電）前彰化巿長溫國銘因利衝法遭罰新台幣500萬元興訟抗罰。台北高等行政法院更一審認定，開罰合理，判溫敗訴，溫不服提上訴，最高行政法院日前認定不合法，駁回而確定。

依據最高行政法院公布裁定書指出，溫國銘因未具體表明原審判決有何違背法令，因此，認定上訴不合法，裁定駁回，因不能抗告，全案確定。

全案緣於，溫國銘在彰化市長任內，在其女所有土地旁，施作「彰化市阿夷里鐵道閒置空地綠美化工程」，及其子所有土地旁施作「彰化市建寶里建寶街與介壽南路交叉路口道路改善工程」，使其子女的土地價值提升，遭監察院以違反公職人員利益衝突迴避法開罰新台幣500萬元、100萬元。

溫國銘不服遭罰，提起行政訴訟抗罰，最高行政法院今年5月認定「建寶里工程」遭罰100萬元部分，開罰有理，判溫國銘敗訴確定，另將「阿夷里工程」遭罰500萬元部分，發回更審。

溫國銘更審時主張，工程起因於民眾陳請，施作結果若有利於公眾，本屬公共利益、反射利益，他並沒有因工程完工受有任何實質利益，且工程所涉刑事案件已獲無罪確定，「阿夷里工程」部分遭裁處法定最高額罰鍰500萬元，違反比例原則。

台北高等行政法院更審調查，溫國銘擔任彰化巿長前，從事土地買賣20多年，擔任巿長後，接連三件以相類似手法使關係人（子女）名下土地價值提升，「阿夷里工程」部分，女兒持有土地短短3年即獲利逾1790萬元，溫國銘違法情節重大，開罰法定最高罰鍰500萬元合理，判他敗訴。溫國銘不服敗訴，提起上訴，由最高行政法院審理。（編輯：張銘坤）1080218