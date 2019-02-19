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醉漢駕車遭攔檢 驚見車上有老鷹

最新更新：2019/02/19 10:21
47歲范姓男子18日駕車時因行車速度飄忽，遭警方攔檢，范男下車後滿身酒味，臉上還有遭猛禽啄傷的痕跡，仔細盤查車內，發現後座竟有一隻活生生的「大冠鷲」，經調查後，依違反公共危險罪、野生動物保育法函送偵辦。中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月19日
47歲范姓男子18日駕車時因行車速度飄忽，遭警方攔檢，范男下車後滿身酒味，臉上還有遭猛禽啄傷的痕跡，仔細盤查車內，發現後座竟有一隻活生生的「大冠鷲」，經調查後，依違反公共危險罪、野生動物保育法函送偵辦。中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月19日

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）一名醉漢昨天駕車時因行車速度飄忽，遭警方攔檢，未料在車上意外發現有一隻「大冠鷲」，男子經調查後，被依違反公共危險罪、野生動物保育法函送偵辦。

桃園市政府警察局中壢分局今天上午表示，中壢分局普仁派出所員警昨天在中壢區中山東路二段執勤時，發現47歲的范姓男子駕駛自小客車行車飄忽、速度快慢不一，隨即攔檢車輛。

警方指出，范男下車後除了滿身酒味，臉上還有遭猛禽啄傷的痕跡，沒想到仔細盤查車內，發現後座竟有一隻活生生的老鷹。

男子在酒測時，酒精濃度達每公升0.84毫克，明顯超過安全駕駛的標準，而他供稱，老鷹是日前在台北市一處隧道口樹叢中拾獲，當時發現老鷹右翅、眼部受傷，且奄奄一息，才想抓來餵養。

警方協請屏東科技大學認定，專家認定老鷹為野生動物保育法所列管的大冠鷲；警方隨即通知桃園市野鳥學會協助醫療照護及後續野放事宜。

男子在接受調查後，被依違反公共危險罪、野生動物保育法等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾若於路上拾獲禽鳥可先通報相關單位，由專業人士接手後續處置，避免因不熟悉物種而意外觸法。（編輯：李錫璋）1080219

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