24刀劫殺老婦案 水電工二審仍判無期徒刑

水電工黃元鴻民國106年到莊姓老婦家安裝電源插座，持刀殺害莊婦24刀致死、取走新台幣6萬7000元，一審遭判無期徒刑，19日二審駁回上訴，維持無期徒刑，可上訴。圖為黃元鴻（右）聆判後還押。中央社記者劉世怡攝 108年2月19日

（中央社記者劉世怡台北19日電）黃姓水電工到莊姓老婦家安裝電源插座，持刀殺害莊婦24刀致死、取走6萬7000元，一審遭判無期徒刑，二審今駁回上訴，維持無期徒刑，可上訴。

判決指出，黃元鴻從民國90年間起，任職台北市松山區民生東路5段一家水電工程行，他多次前往酒店消費，而向銀行貸款新台幣30萬元，須分期償還。

黃男民國106年11月11日前往莊姓老婦家查看施工環境，欲安裝電源插座，隔天進行施作時，發現餐廳木櫃內有保險櫃，萌生強盜殺人犯意，趁返回水電行拿材料時，將水果刀藏在裝有插座的紙盒內，並於施工完成後，持水果刀刺殺莊婦24刀致死，再以砂輪機切開保險櫃把手及卡榫後，取走現金6萬7000元。

莊婦女兒後來返家，發現莊婦到臥於地，報警處理；警方循線捕黃男到案。一審法院判黃男無期徒刑，經上訴，由二審台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1080219