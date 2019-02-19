鄰台北101土地可處分 三拍底價102億元

（中央社記者劉世怡台北19日電）台北101大樓前的D3土地因幸福人壽掏空案被扣押，台北地院今天指出，本件3拍22日舉行，底價為新台幣102億元，得標者可向執行扣押的北檢、高院提出申請就可處分土地。

鏡週刊今天報導，號稱全台最貴停車場、緊鄰台北101大樓的D3土地，巿價高達160億元的土地無人敢投標，台北地檢署及台灣高等法院因偵辦、審理幸福人壽掏空案而扣押這塊土地，因為前董事長鄧文聰整合土地後，賣給富創建設，土地被懷疑是贓物而扣押；台北地院進行法拍已流標二次，本週進行3拍，龍巖集團總裁李世聰積極想拍下。

台北地方法院發言人黃柄縉表示，本件法拍起於抵押債權人新光銀行聲請強制執行，經查封及鑑價程序，去年2月23日進行首拍，公告無註記禁止處分，底價為160億元，但無人投標。

黃柄縉說，第二次拍賣，因原地主富創建設聲請承辦事務官迴避以及拍賣公告提到北檢及高院扣押還註記「全部」禁止處分等違誤而停拍，北院經詢問北檢及高院確認扣押範圍僅為66億元（不法所得）後，重新進行二拍程序，依法減價20%，訂於今年1月25日二拍，底價為128億元，但仍無人投標。

黃柄縉說，第三次拍賣定於22日舉行，底價經酌減20%為102億元，得標者可向執行扣押的北檢、高院提出申請就可處分土地。

刑事部分，鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年，經上訴，他向渣打銀行質押借款部分，依保險法背信罪判刑10年定讞，他與前董事長黃正一向EFG銀行質押借款部分，則在高院更審中。（編輯：張銘坤）1080219