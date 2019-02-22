公墓埋屍案犯嫌無悔意 檢方建請從重量刑

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）鄒姓男子因感情因素在台中市勒死王姓計程車司機後，連夜運到南投市第九公墓埋屍，南投地檢署今天偵結起訴，並認為被告鄒男殺人等犯行事證明確且無悔意，建請法院從重量刑。

居住台中市沙鹿區王姓計程車司機去年12月底失蹤，王妻多天未見丈夫回家而報警，經調閱手機定位發現王男最後位置在南投縣南投市第九公墓附近，警方會同民間搜救隊今年1月5日挖出王男屍體，立即報請南投地方檢察署檢察官張鈞翔會同法醫相驗。

南投地檢署表示，檢察官張鈞翔獲報後，第一時間前往埋屍地點勘查、相驗，並指揮南投縣警察局南投分局採證，經過濾死者交友狀況及約談幾名關係人，突破鄒姓犯嫌心防，鄒嫌於1月6日坦承殺人埋屍。

檢方調查，被告鄒姓男子因細故對王姓被害人心生不滿，兩人曾發生肢體衝突，鄒嫌竟萌生殺人棄屍犯意，於是去年12月30日上午先到南投市第九公墓尋找適合棄屍地點，當天晚間再到台中市沙鹿區王男住處埋伏。

檢方指出，鄒嫌見被害人王男出現，伺機從後方下手壓制並勒頸數分鐘，導致王男頸部、舌骨、鎖骨、背部、臀部多處受傷，當場窒息死亡，鄒嫌犯案後連夜將王男屍體從台中市載到南投市第九公墓掩埋。

檢方表示，被告鄒嫌殺人後為故佈疑陣，以王男的行動電話留下「壓力大，旅行去」等訊息，經檢察官核發拘票將鄒嫌拘提到案，並起出作案用圓鍬、鐵鎚、麻布袋等證物，偵訊後向法院聲請羈押被告鄒嫌獲准。

南投地檢署表示，檢察官今天偵查終結，認為被告鄒嫌殺人等犯行事證明確，以殺人、遺棄屍體等罪提起公訴，並建請法院審酌被告飾詞矯飾、全無悔意等情形從重量刑。（編輯：方沛清）1080222