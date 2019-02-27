台灣燈會福安宮燈組火警 疑民眾抽菸引起

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會，下午3時42分宗教區的福安宮燈組起火，現場濃煙密布，消防局初步調查，疑未熄的菸蒂引起，福安宮的贈品金元寶及錢母被燒光，幸無人傷亡。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉表示，燈會設有吸煙區，民眾似乎沒有按規定在吸菸區吸菸，引起這場火警，其他燈區不受影響，民眾可以放心賞燈。

下午3時許，燈區裡已有人潮，福安宮燈組後方的贈品區突然起火燃燒，消防局接獲通報後立即派遣3車22人到場滅火，火勢在10分鐘內撲滅。福安宮燈組燒毀面積約1坪，所準備5天的贈品金元寶和錢母全被燒光，金元寶造型的福安宮燈組上半部也被燻黑。

消防局初步調查，疑民眾吸煙後亂丟煙蒂引起。（編輯：黃世雅）1080227

在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會27日下午宗教區的福安宮燈組起火，福安宮所準備的贈品金元寶和錢母全被燒毀，金元寶造型的燈組上半部被燻黑。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月27日