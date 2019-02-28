女嬰屍丟廚餘桶案 警方鎖定新加坡籍男女

一家民間環保公司員工26日整理清潔車上廚餘時，發現一具女嬰屍體，新北市警方調閱監視器追查，發現當天凌晨有一名男子持黑色塑膠袋混入廚餘堆中丟棄，已鎖定一對新加坡籍男女，但2人已搭機離境，將請新加坡警方協助採樣比對。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市新店警分局追查女嬰屍案，初步查獲新加坡籍1男1女被列為關係人。但遭鎖定的2人已搭機離境，警方在台北市一家旅店清查和採集證物，並將請新加坡方面協助採樣比對。

一家民間環保公司的清潔車26日上午清理車上廚餘時，將裝廚餘的塑膠袋打開倒進廚餘桶中時，赫然看到其中竟是一具女嬰屍體，嚇壞員工並立即報警。

新店警分局今天晚上表示，警方依據女嬰屍被丟棄地點，調閱監視器並查訪西門町附近店家，發現在當天凌晨有男子疑似手提著一黑色塑膠袋，在回收以前混入廚餘堆中丟棄。

警方說，有民眾宣稱有見過警方所提示的監視器影像中的男子口操華語，但口音疑似外籍人士。

警方不放棄再持續查訪，追蹤到附近一家旅店，內有入住一些東南亞籍旅客，有1名男子身形很像畫面中的男子，且是1男1女入住。

警方不排除這名男子就是錄影監視器中的人，已經將他列為關係人身分。警方循線追查，發現該名男子與疑似女友曾一起投宿萬華區的旅店。

警方查詢1男1女為新加坡籍，在居住房間內採集跡證與血跡，尚在比對確認血跡是否與女嬰有關。目前警方低調保守，僅將2人列為關係人清查。

因為這對男女於案發26日當天下午退房離開，經清查後發現已經搭機離境，警方正透過刑事警察局外事系統，請新加坡警方協助聯繫，並採集相關檢體比對，以釐清男女檢體是否與女嬰有關係。（編輯：方沛清）1080228