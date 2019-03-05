凌晨起接連打殺3傷 高市警方疲於奔命

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄市區今天凌晨起接連發生感情糾紛糾眾械鬥、KTV及海產店酒客衝突，造成3名男子受傷送醫，案發後，警方先後逮捕多名涉案人釐情案情，疲於奔命。

鳳山警分局凌晨0時10分左右獲報高雄捷運鳳山西站後方停車場發生械鬥，大批警力趕到發現有兩部自小客車被砸，一批棍棒及刀械散落於地，其中一支挖土圓鍬還斷成兩半，現場還留有放過的連發鞭炮盒；警方當場帶回9人偵辦。

案發當時20歲的陳姓男子背部、臀部、左小腿遭砍傷後，自行騎機車逃至附近鳳山區中泰街求救，隨後被警消送醫，現場血跡斑斑，怵目驚心。

案發後警方掌握10輛涉案車輛，並先後循線傳喚12人到案調查，將持續傳喚其他涉案人到案釐清案情。

警方調查，18歲的黃姓男子與22歲的林姓男子因感情糾紛，昨天深夜相約在案發現場談判，黃男帶來8人助陣，林男人馬則分乘10輛自小客車到場，雙方上演全武行，造成陳男重傷送醫。

凌晨2時左右，新興區一家KTV店內也傳出酒店滋事，新興警分局趕抵現場發現26歲的劉姓男子打赤膊正壓在24歲的曾姓男子身上動粗，由於劉男情緒激動抗拒警方制止，警方即以辣椒水噴灑劉男臉部再將其制伏。曾男則全身有多處撕裂傷，右腿也骨折送醫治療。警方另在現場發現一把疑似凶刀，一併帶回調查。

新興警分局調查，劉男與曾男原為工作夥伴，雙方因工作有嫌隙。劉男供稱，因心情鬱悶約曾男至KTV談事情，席間一言不合憤而動粗；但他對現場留下的菜刀及是否動刀砍人則避重就輕，強調「酒喝多了，什麼都忘記了」，全案訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

另外，三民區大豐二路一家海產店清晨5時左右，店內也有酒客滋事，店內員工找30歲的陳姓友人喝酒，不料，雙方席間因敬酒起口角，42歲的趙姓店長見狀憤而持酒瓶打陳男，雙方大打出手，打翻桌面，杯盤散落滿地，造成趙男右手手掌及食指割傷，經送醫包紮無大礙。警方隨後據報到場陳男已離去，將傳喚他到案說明。（編輯：陳俊碩）1080305