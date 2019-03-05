女嬰棄屍案 北檢解剖送驗死因

（中央社記者蕭博文台北5日電）新店女嬰棄屍案，台北地檢署檢察官今天上午會同法醫進行解剖，釐清女嬰產前或產後死亡。北檢發言人陳佳秀說，死因送交法醫研究所鑑定中，如有必要將向新加坡提起司法互助。

新北市一家環保公司員工2月26日清理車上廚餘時，發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，立即報警處理。

檢警鎖定一對新加坡籍的男女疑是女嬰父母，兩人於2月19日入境，住台北市武昌街二段的飯店，2月26日當天辦理退房，當天下午離境，搭機返回新加坡。

警方鑑識人員在新加坡情侶居住的飯店浴室排水孔，採集到血跡反應，送往新北市警察局刑事鑑識中心鑑驗，結果昨天出爐，證實與女嬰DNA相符。

北檢檢察官與法醫今天將對女嬰進行解剖，並採集檢體帶回鑑驗，以鑑定女嬰是產前或產後死亡及死亡原因。

北檢發言人陳佳秀說，檢警正全力蒐集現有事證，釐清犯罪事實，擬定調查方向，如有必要將透過法務部國際及兩岸法律司，向新加坡提出司法互助請求，請星國警方協助調查。此外，目前尚未收到新加坡提出司法互助請求。

辦案人員則指出，檢警必會窮盡調查之能事，請求新加坡司法互助勢在必行，目前首要是釐清死因，進一步擬定訊問問題，希望透過星國警方訊問涉案情侶，甚至調閱女子就醫紀錄，取得相關說詞與事證後，與台灣檢警掌握事證互相勾稽比對，還原事實。（編輯：李亨山）1080305