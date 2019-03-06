陳喬恩酒駕緩起訴 拍反毒品宣導短片[影]

藝人陳喬恩去年因酒駕遭逮，獲台北地檢署緩起訴處分，且需提供60小時義務勞務，陳喬恩之後自費拍攝反毒微電影「別讓毒品騙了你」，台北地檢署6日發表。中央社記者蕭博文攝 108年3月6日

（中央社記者蕭博文台北6日電）藝人陳喬恩去年酒駕遭逮，獲台北地檢署處分緩起訴，且須於緩起訴期間提供60小時義務勞務，經陳喬恩同意以自費方式拍攝反毒宣導短片作為義務勞務。

北檢發布新聞稿表示，今天發表「別讓毒品騙了你」反毒影片，影片是因陳喬恩酒駕為警查獲，偵辦時，檢察官考量其因一時失慮致罹刑章，態度良好。

北檢認為，陳喬恩歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量其為知名公眾人物，常年在大陸地區工作，已累積相當專業及成就，行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，給予緩起訴處分。

北檢表示，經陳喬恩同意以自費方式拍攝反毒宣導短片作為義務勞務，她共拍攝剪輯4支短片，分別是「別讓毒品騙了你」完整版、30秒公播版以及2支幕後花絮，影片於4日經驗收完成。

北檢說，拍攝反毒影片的理念，源於時下年輕人對新興毒品濫用有攀升現象，為呼籲國人對於新興毒品的重視，結合近來國人屢傳被詐騙集團詐騙財物的議題，運用年輕人的思維及語言，認為「被詐騙是不聰明的行為」作為影片主軸，象徵著新興毒品仿效食品精美的包裝。

新聞稿指出，為使青少年降低警覺性或低估其危害性而施用，其樣態形同詐騙行為，希望透過公眾人物陳喬恩的影響力呼籲大家，毒品會欺騙身體的感官，引起身心快感，惟實際上毒品戕害身心健康甚鉅，勇敢拒絕毒品之外，更希望喚起社會大眾小心新興毒品猶如詐騙行為，無所不在的警覺。

北檢表示，反毒影片後續宣導，將結合教育部、中國信託、國泰世華及郵局等三大銀行通路，透過ATM螢幕播放，使社會各階層的民眾皆能觀賞，進而達到反毒宣導最大的密度與效益。（編輯：李錫璋）1080306