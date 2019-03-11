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兒上幼兒園天天哭鬧 母看監視器控老師體罰

最新更新：2019/03/11 14:20

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市一名媽媽控訴，4歲兒子去年8月送幼兒園後天天哭鬧，原以為只是不適應，但調出監視器畫面才知遭體罰，桃園市教育局今天表示，案件正由社會局處理中，而教保員也已離職。

桃園市一名媽媽在臉書社團控訴，4歲兒子去年8月送幼兒園後天天哭鬧，去年10月26日小孩放學回家哭著說：「老師把我的作業本丟到垃圾桶」，隔天調閱監視器畫面才發現，孩子不但曾被處罰走操場走30至40分鐘，也因為午睡時不小心大便在褲子上，遭老師處罰不能吃點心、罰站54分鐘且沒上美語課、事後還不停鞠躬道歉，讓家長邊看邊哭，無法想像孩子在幼兒園的日子是怎麼過的。

這名媽媽表示，後來幼兒園園長說老師已被解僱也通報社會局，但過了4個多月卻不見政府的後續動作。家人從沒要求賠償，只希望政府及法律能給「該有的公道」，老師及園方公開道歉，但至今看不到園方誠意，老師更是一再自圓其說。不想再忍氣吞聲，才會上網分享慘痛經歷，希望不要有其他小孩受害。

遭指控的幼兒園今天發布聲明表示，事發後，園方和老師多次登門道歉，園方也配合家長要求將當期學費全數退還，目前家長已提出告訴，也進入司法階段，一切靜待法官裁判，但該負起的責任絕不推託。

教育局表示，市府去年10月30日接獲通報後，當日就派員前往查處，教保員確有照顧疏忽及不當，也依兒童及少年福利與權益保障法移送社會局續處，若調查違反兒權法屬實，將依規定通報不適任人員，不過這名教保員已於去年10月29日離職，教育局將持續追蹤幼兒園教保服務情形，以維護幼兒受教權益。（編輯：李錫璋）1080311

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