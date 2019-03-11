立委補選倒數 賄選賭盤情資共13件

（中央社記者劉世怡台北11日電）第9屆立法委員缺額補選將於16日在新北市、台南市、彰化縣及金門縣分別舉行投票，調查局指出，截至今天已蒐報賄選情資12件、選舉賭盤情資1件，均已提報轄區地檢署立案偵查。

調查局公布新聞稿指出，選情進入白熱化的最後一週，調查局動員相關內外勤調查人員嚴密掌握賄選動態，全面遏止不法情事發生，如有需要更將調派各地區機動工作站人員支援偵辦，強力宣示端正選風的決心。

調查局呼籲各候選人及支持者均能秉持清白參選之信念，守護民主政治基石，勿因選情緊張而意圖以賄選等不法手段贏得選舉。

調查局長呂文忠非常重視這次立法委員缺額補選查察賄選工作，親自於2月13日視察台南市調查處、2月19日視察彰化縣調查站、2月22日視察福建省調查處，2月27日視察新北市調查處，明確指示5大工作方向。

5大工作方向包括，依照轄區特性規劃查賄重點；秉持行政中立原則，勿枉勿縱；情資提報地檢署後仍應持續補強查證作為；立案調查後務須掌握案件進度與案情；加強蒐報網路假訊息、選舉賭盤、選舉暴力與境外資金或勢力介入選舉情形。

此外，各調查處站均遵照指示，動員調查官全面蒐報賄選不法情資，並參與轄區地檢署檢察長及最高檢察署總長江惠民召開的查察賄選專案會議，對於具體個案也與轄區地檢署承辦檢察官密切協調配合，全力投入蒐證調查工作。（編輯：方沛清）1080311