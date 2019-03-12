天冷一氧化碳中毒 苗栗1夜4人送醫治療無礙

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗市大千綜合醫院指出，最近氣溫變化大，晚間溫度驟降，曾經一個晚上收治4名一氧化碳中毒患者，皆因使用瓦斯熱水器沐浴時，緊閉門窗釀禍，幸經過高壓氧治療，已無大礙。

大千醫院指出，10日晚間連續接受新竹2家醫院、以及苗栗1家醫院緊急轉診通知，其中包含7歲男童、23男性以及24歲和30歲女性，皆是在使用瓦斯熱水器洗澡時，未保持通風，造成一氧化碳中毒。

4名患者剛開始出現頭暈、嘔吐、全身無力等症狀，到院時甚至呈現意識模糊，為避免腦部缺氧太久造成傷害，院方立即把患者送至高壓氧中心接受治療，所幸目前4人狀況都已穩定，順利出院回家休養。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，最近幾波冷氣團來襲，民眾長時間使用瓦斯熱水器或暖爐加熱，又緊閉門窗，室內一氧化碳濃度容易積蓄升高，造成中毒現象。

蔡建宗指出，如果發現家人一氧化碳中毒情況，應立即開啟門窗，或是把患者移動至通風處，並第一時間送往醫院接受高壓氧治療，降低大腦或重要組織器官缺氧等問題，避免產生遲發性神經後遺症。（編輯：方沛清）1080312