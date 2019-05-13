演習遭批搞選舉秀 海巡署：援例播純音樂

（中央社記者黃麗芸台北13日電）媒體報導指，海巡署演習搞成像選舉秀，總統座艦放送「快樂的出航」。海巡署今天澄清表示，為援例播放純音樂，歷任政府任內推動政務，均依法行政和秉持行政中立原則。

中國時報報導，總統蔡英文近來力拚初選，動用行政資源造勢的例子不勝枚舉，就連日前視察海巡署在台北港舉行的海安10號演習時，總統座艦竟播放民主進步黨經典競選歌曲「快樂的出帆」。

海巡署今天發布新聞稿表示，報載內容與事實完全不符，特嚴正澄清。

「108年金華演習實兵演練暨海安十號演習」於4日上午在台北港舉行，海巡署表示，演習展現各機關反恐及海上救難等精實訓練與緊密協調合作成果，並分為陸域及海上操演兩部分。

海巡署說，陸域操演結束後，艦隊立即航往演習海域進行海上操演，航程約需35分鐘，在船艦前往操演海域或返港前，均在航程中播放多首輕音樂，援例結合海洋及在地元素，均為純音樂且無任何歌詞。

其中，包括有「快樂的出航」「淡水暮色」及「河邊春夢」等曲，主要作為轉場或串場背景音樂使用。

海巡署表示，海安演習每兩年舉辦一次，海安二號至海安七號演習在正式操演前均播放「快樂的出航」等輕音樂；另民國104年6月6日於高雄新濱碼頭舉行的海安八號演習，艦隊前往操演海域前，也在岸際播放「快樂的出航」等輕音樂，絕無任何特殊意涵。

海巡署說，均依法行政、秉持行政中立原則，推動各項政務，歷任政府均秉同一致，執行岸海勤務，確保民眾生命財產安全。（編輯：方沛清）1080513