闖紅燈撞死騎士 婦賠920萬元獲緩刑

（中央社記者蕭博文台北17日電）台北市許姓婦人駕車闖紅燈撞死王姓騎士，士林地方法院審酌許婦認罪並賠償家屬920萬元，今天依過失致人於死罪判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，仍可上訴。

士林地方檢察署起訴書指出，許姓婦人民國107年7月31日上午駕車沿鄭州路由西往東行駛，途經塔城街口闖紅燈，撞上沿塔城街由北往南行駛的王姓騎士，導致王男人車倒地捲入車底，送醫後因顱內出血不治。

許姓婦人到案一度辯稱，沒注意到紅燈，還指王姓騎士沒有減速慢行且行駛在禁行機車道上，也應負擔肇事責任。

檢察官依台北市交通事件裁決所鑑定意見、現場照片等資料，認定許婦闖紅燈才釀成車禍，王姓騎士並無肇事責任，並以許婦肇事後未與被害人家屬商談和解、保險理賠，犯後顯無悔意，請求法院量刑時一併審酌。

士院提供的新聞資料則指出，許姓婦人闖紅燈，導致被害人死亡，並造成被害人家屬精神上莫大創傷與無可挽回的遺憾。

承審法官審酌，許姓婦人審理時坦承犯行並深具悔意，與被害人家屬以新台幣920萬元達成和解，被害人家屬也同意給予緩刑，今天判刑6月，得易科罰金，緩刑3年。（編輯：張銘坤）1080517