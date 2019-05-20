娃娃機台頻遭竊 業者懸賞2萬元抓賊

苗栗縣頭份竹南地區最近出現好幾組專門偷娃娃機的竊嫌，有人鎖定娃娃機內貴重物品，有人直接竊取財物，業者自行懸賞新台幣2萬元抓賊。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年5月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣頭份竹南地區最近出現好幾組專門偷娃娃機竊嫌，有人鎖定娃娃機內貴重物品，有人直接竊取財物，業者自行懸賞新台幣2萬元抓賊。警方表示，已鎖定特定嫌犯，正在追緝。

娃娃機黃姓業者指出，16日凌晨2時許，位於頭份市的機台，遭不明男子撬開竊取財物，17日清晨6時許，又有竊嫌拿著油壓剪進入另外一家店內，連續剪斷4台娃娃機鎖頭，直接撬開錢箱偷走錢幣，得手約7、8萬元。

娃娃機業者表示，竊嫌犯案時間大約為凌晨2至6時左右，行竊地點在竹南、頭份地區，不排除有地緣關係，狡猾的小偷會先投硬幣「探路」，聽錢幣掉落到錢箱內聲音，確定是「飽滿」，才會下手行竊。

根據監視器畫面所拍下行竊過程，判斷嫌犯至少有2至3組人馬，有人專偷高價值3C用品，有人則是竊取錢幣，業者原以為報警後，可以達到嚇阻作用，不料，今天凌晨娃娃機台再次被破壞遭竊。

業者忍無可忍，日前已自力救濟透過網路串連提醒台主加強防備，並公開懸賞2萬元，希望大家幫忙抓小偷。警方則表示，已鎖定特定嫌犯，正在追緝中。（編輯：方沛清）1080520